У Вінниці запрацювали два заклади McDonald's
3 листопада у Вінниці вперше за час повномасштабної війни відкрили два заклади швидкого харчування McDonald's
Про це інформує пресслужба корпорації у фейсбуці.
"Дабл Чізбургер, велика Фрі й побільше соусів. Хто з Вінниці вже давно планує таке меню на вечерю? Сьогодні у вас є всі шанси", - написали в МакДональдз.
3 листопада у Вінниці відкрили два заклади швидкого харчування за адресами:
- ТСК Магігранд, просп. Юності, 43-А
- вул. Соборна, 51-А
"Замовляйте улюблені страви з Glovo або приходьте до ресторанів", - додають у пресслужбі.
Відкриті заклади McDonald's в Україні.
- У червні в McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.
- 19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні.
- 20 вересня в Києві відновили роботу три перші заклади McDonald’s.
- 6 жовтня компанія McDonald’s пояснила причини затримки у відкритті ресторанів в Україні.
- 8 жовтня мережа закладів харчування McDonald’s відкрила в Києві ще два ресторани для відвідувачів: вул. Євгена Сверстюка, 1, (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138, (станція метро "Житомирська").
- 18 жовтня McDonald's відновив роботу у Львові.
- 20 жовтня McDonald's в Києві відкрив іще два заклади - у ТРЦ SkyMall і DREAM.
- Крім того, 25 жовтня McDonald's відновив роботу у Тернополі та Борисполі.
- McDonald's 28 жовтня відновив роботу в торговельно-розважальних центрах Глобал UA в Житомирі та Respublika Park у Києві.
- У Сихівському районі Львова у середу, 2 листопада, відкрили новий заклад мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's.
- У середу, 2 листопада, McDonald's заново відкрився в Івано-Франківську.
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