"У владі, можливо, десятки "кротів": Федина про інформацію, що очільник розвідки Буданов живе у маєтку з ексзаступником голови МВС Гогілашвілі

Про це вона сказала у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Добре, що воно викрилось - цей чиряк. Це показує дуже критичну ситуацію з безпекою в українській державі. І те, що ми маємо таку взаємопов'язаність людей, які мають громадянство РФ, і причетність до московських фірм і влади. Те, як вони впливають на політику держави - це означає, що у нас не один кріт, а можливо, десятки", - заявила Федина.



Раніше повідомлялось, що звільнений із посади заступника міністра МВС Олександр Гогілашвілі та його дружина Марія Левченко, яка працює помічницею президента Володимира Зеленського, мешкають в одному маєтку з очільником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим у селі Хотів Київської області

Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".

Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.

Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.

Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.

За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".