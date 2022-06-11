У в'язниці Оленівки утримують 10 тисяч маріупольців, які не пройшли фільтрацію, - радник мера Андрющенко
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя розповів, що доступу ні у кого немає до цього місця в Оленівці, навпаки окупанти дуже щільно охороняють будь-який звідти витік інформації
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Маріупольці, які не пройшли фільтрацію, потрапляють до в'язниці в Оленівку. Немає ніяких даних, хто там утримується. Немає жодних списків на обмін, хто ці люди. Тобто ми знаємо, що в Оленівці загалом утримується близько 10 тисяч маріупольців, які не пройшли фільтрацію. Ці люди і є той самий проукраїнський актив міста, які не встигли евакуюватися та були фактично арештовані росіянами на території Маріуполя та Маріупольського району" – зазначив радник мера.
Петро Андрющенко зауважив, що є тільки розуміння у загальних рисах про людей, які там утримуються; тобто це і лікарі, і правоохоронці, і журналісти, активісти та просто громадяни, що висловили свою підтримку Україні під час фільтрації й недостатньо вихвалювали Росію, не проявили лояльність до окупаційного режиму. Відомо, що кількість цих людей збільшується.
"Доступу ні у кого не має до цього місця в Оленівці, навпаки, окупанти дуже щільно охороняють будь-який звідти витік інформації" – додав радник міського голови Маріуполя.
- Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі окупанти змушують людей проходити фільтрацію за межами міста й чекати на неї кілька днів із ризиком бути депортованими до РФ
- Також окупаційна влада Маріуполя вирішила посилити фільтрацію та впровадити більш жорстокі заходи з пошуку українських активістів, виїзд з міста заборонили
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