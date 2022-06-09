Росіяни змушують маріупольців проходити фільтрацію за межами міста й чекати на неї по кілька днів
У Маріуполі окупанти змушують людей проходити фільтрацію за межами міста й чекати на неї кілька днів із ризиком бути депортованими до РФ
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Окупанти зупинили практику проходження фільтрації всередині Маріуполя. Тепер всі, хто не пройшов фільтрацію мають організованими автобусами їхати в фільтраційні табори в с. Нікольське або с. Безіменне і там в пункті компактного розміщення очікувати по декілька днів на фільтрацію з ризком бути депортованим до Росії", - наголосив він.
Можна пройти її самостійно, виїхавши на авто до Докучаєвська Донецької області, але отримання перепустки в окупантів Маріуполя займає понад тиждень. За словами Петра Андрющенка, місто фактично закрите на виїзд навіть до РФ.
"З покращень - в'їзну стелу "Маріуполь" майже демонтували. Вартість будівництва цієї стели була 3,5 млн грн. Тому про відновлення навіть не йдеться. Росія - то руйнування та смерть", - зауважив радник мера.
- 3 червня окупаційна влада Маріуполя вирішила посилити "фільтрацію" та впровадити більш жорстокі заходи з пошуку українських активістів, виїзд з міста заборонили
- 7 червня росіяни розпочали демонтаж синьо-жовтої стели "Маріуполь" на в'їзді в місто.
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