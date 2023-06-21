Про це повідомила пресслужба Голопристанської МВА.

Згідно з повідомленням, станом на 21 червня рівень води падає, але частково підтопленими залишаються східна, центральна та берегова частини міста Гола Пристань Херсонської області.

"Руйнація будинків у підтоплених частинах міста катастрофічна. Під завалами залишаються тіла загиблих", - ідеться в повідомленні.

У більшій частині міста відсутнє газопостачання та світло, мешканці багатоповерхівок готують їжу на вогнищах у дворах. Також є проблеми з каналізацією.