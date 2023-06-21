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У затопленій Голій Пристані зафіксовано значні руйнування будинків, під завалами перебувають тіла загиблих

21 червня, 2023 середа
12:47
Суспільство Каховська ГЕС

У затопленій Голій Пристані, яка тимчасово перебуває під контролем РФ, зафіксовано значні руйнування будинків, під завалами перебувають тіла загиблих

Про це повідомила пресслужба Голопристанської МВА.

Згідно з повідомленням, станом на 21 червня рівень води падає, але частково підтопленими залишаються східна, центральна та берегова частини міста Гола Пристань Херсонської області.

"Руйнація будинків у підтоплених частинах міста катастрофічна. Під завалами залишаються тіла загиблих", - ідеться в повідомленні.

У більшій частині міста відсутнє газопостачання та світло, мешканці багатоповерхівок готують їжу на вогнищах у дворах. Також є проблеми з каналізацією.

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців затоплених районів.
  • Водночас жителів Олешок окупанти позбавили можливості евакуюватись. Люди сиділи на дахах, багато хто не мав удосталь води та їжі. Пізніше їх таки почали потроху вивозити, але в першу чергу тих, хто має паспорти РФ. За словами мера міста Рищука, багато будинків в Олешках зруйновано, а кількість загиблих встановити неможливо.
  • Коментуючи ситуацію в Голій Пристані та Олешках, депутат Херсонської облради Сергій Хлань 19 червня повідомив, що "цифра загиблих людей на лівобережжі окупованої Херсонщини буде катастрофічною".
Новини
Україна
Херсонщина
окуповані території
Каховська ГЕС
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