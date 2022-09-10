Про це написав у себе в telegram-каналі.

"В Купʼянську затримали вчителів, які приїхали з Росії, щоб навчати українських дітей", - йдеться у повідомленні.

10 липня стало відомо, що російським вчителям, які погодяться викладати на окупованих Кремлем українських територіях, обіцяли подвійний розмір зарплатні та серйозні добові виплати.

31 серпня повідомлялося, що Росія відправила на тимчасово окуповані території Луганської області 106 педагогів, які працюватимуть у захоплених після 24 лютого регіонах і русифікуватимуть українських дітей.

10 вересня спецпризначенці Служби безпеки України зайшли до Куп'янська Харківської області

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espreso