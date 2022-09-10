У звільненому Куп'янську затримали вчителів-рашистів, - Гончаренко
Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що у звільненому Куп'янську було затримано вчителів, які приїхали з Росії, щоб навчати дітей
Про це написав у себе в telegram-каналі.
"В Купʼянську затримали вчителів, які приїхали з Росії, щоб навчати українських дітей", - йдеться у повідомленні.
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