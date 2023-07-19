Удар по Кримському мосту свідчить про створення Україною ударної системи з дистанційним керуванням, - експерт Defense Express Заблоцький
Україна могла створити окремі катери для удару по Кримському мосту і це свідчить про створення ударної системи з дистанційним керуванням
Про це розповів військово-морський експерт Defense Express Володимир Заблоцький в ефірі Еспресо.
"Я не виключаю, що ми могли створити окремі катери для удару по Кримському мосту. Вони є збільшеною версією тих катерів, які атакували Севастополь свого часу, атакували розвідкорабель "Іван Хорс" пошкодили. Це свідчить про те, що ми створили дистанційну розвідувально-ударну систему, яка керується з центру, який перебуває за сотні кілометрів від місяця операції", - зазначив він.
Заблоцький пояснив, як вона працює.
"Це катери з космічною системою зв'язку, які приховано приходять на місце операції з малою швидкістю, щоб заощаджувати пальне. На підходу по команді оператора вмикається бойова швидкість і він вражає ціль. До останнього моменту вони були не помітними, поки не підійшли до опор мосту. Можливо, була помилка через те, що вразили автомобільний, бо краще б було вразити залізничний. Більшість техніки перевозиться залізницею", - підсумував експерт.
Вибух на Кримському мосту: що сталося
Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.
Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.
У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.
А росЗМІ стверджували, що Сили оборони України впродовж місяця начебто обстрілювали "наземний маршрут" із РФ до Криму понад 20 разів.
Натомість компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ООН, що Росія використовує Кримський міст для продовження війни в Україні, крім того, він був побудований незаконно.
18 липня в уряді РФ заявили, що відновлення Кримського моста займе 2 місяці і коштуватиме 1,3 млрд рублів
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