Про це розповів військово-морський експерт Defense Express Володимир Заблоцький в ефірі Еспресо.

"Я не виключаю, що ми могли створити окремі катери для удару по Кримському мосту. Вони є збільшеною версією тих катерів, які атакували Севастополь свого часу, атакували розвідкорабель "Іван Хорс" пошкодили. Це свідчить про те, що ми створили дистанційну розвідувально-ударну систему, яка керується з центру, який перебуває за сотні кілометрів від місяця операції", - зазначив він.

Заблоцький пояснив, як вона працює.

"Це катери з космічною системою зв'язку, які приховано приходять на місце операції з малою швидкістю, щоб заощаджувати пальне. На підходу по команді оператора вмикається бойова швидкість і він вражає ціль. До останнього моменту вони були не помітними, поки не підійшли до опор мосту. Можливо, була помилка через те, що вразили автомобільний, бо краще б було вразити залізничний. Більшість техніки перевозиться залізницею", - підсумував експерт.