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Головна війна з Росією Удари по аеродрому Луцька: загинуло 4 людини, - ОВА

Удари по аеродрому Луцька: загинуло 4 людини, - ОВА

11 березня, 2022 п'ятниця
13:16
війна з Росією уламок ракети

Внаслідок удару росіян по аеродрому поблизу Луцька загинуло чотири людини

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у Telegram.

"Щодо ракетних ударів у аеродром поблизу Луцька. На жаль, внаслідок ударів є 4 загиблих та 6 поранених", - написав він.

Голова ОВА зазначив, що аварійно-рятувальні роботи завершені.

 

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Луцьк
аеродром
ракети
вторгнення в Україну
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