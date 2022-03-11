Удари по аеродрому Луцька: загинуло 4 людини, - ОВА

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у Telegram.



"Щодо ракетних ударів у аеродром поблизу Луцька. На жаль, внаслідок ударів є 4 загиблих та 6 поранених", - написав він.



Голова ОВА зазначив, що аварійно-рятувальні роботи завершені.

Зранку 11 березня, у Луцьку пролунали вибухи в районі аеродрому.

У російському міністерстві оборони офіційно визнали свої авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську.