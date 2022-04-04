Угорщина - ганьба Європейського Союзу. Варто призупинити її членство у ЄС і НАТО, - політолог про позицію угорської влади щодо України

Політолог розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Угорщина останні роки в якомусь сенсі стала ганьбою для Європейського Союзу. І в плані зовнішньої політики, і в плані внутрішньої політики чинний премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виходить за межі того, що малося на увазі, коли держава вступила у ЄС 2004 року", - зазначив Умланд.



Експерт додав, що особливо гротескно і дивно також те, що Угорщина отримує великі субсидії від Європейського Союзу.



"Угорщина - відносно бідна країна й має право отримувати підтримку від Євросоюзу. Але з іншого боку, держава порушує у зовнішній та внутрішній політиці діяльність ЄС, причини створення такого обʼєднання. З моєї точки зору, після результатів виборів є сенс подумати про те, що варто було б, щонайменше призупинити членство Угорщини у таких організаціях як Європейський Союз і НАТО.", - зауважив Андреас Умланд.

Раніше президент України Володимир Зеленський засудив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який чи не єдиний у Європі відверто підтримує дії Путіна.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав опонентами президента України Володимира Зеленського, засновника фонду "Відродження" Джорджа Сороса та "бюрократів Брюсселя".