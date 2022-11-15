Угорщина планує створити незалежне міністерство енергетики через здорожчання енергоресурсів
Через зростання цін на енергоресурси та задля підвищення власної енергетичної безпеки угорський уряд вирішив створити незалежне міністерство енергетики
Про це заявив голова офісу прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш, цитує Сіньхуа.
Зазначають, що нове міністерство почне діяти з 1 грудня 2022 року. Очолить його бізнесмен Чаба Лантос.
Рішення про створення нового міністерства було ухвалене після того, як колишній міністр технологій і промисловості Ласло Палковіч пішов у відставку. У зв'язку з цим обов'язки ексміністра технологій і промисловості перейдуть до міністерств економічного розвитку, будівництва та інвестицій, культури та інновацій.
"Уряд проводить структурні зміни та створює незалежне міністерство енергетики, оскільки енергетична безпека та ціни стали найважливішою проблемою в Угорщині та в Європі загалом після військового конфлікту між Росією та Україною", - пишуть на сайті.
- 11 листопада стало відомо, що більшість угорців не підтримують проросійську політику Орбана.
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