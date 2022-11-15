Угорщина планує створити незалежне міністерство енергетики через здорожчання енергоресурсів

Про це заявив голова офісу прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш, цитує Сіньхуа.

Зазначають, що нове міністерство почне діяти з 1 грудня 2022 року. Очолить його бізнесмен Чаба Лантос.

Рішення про створення нового міністерства було ухвалене після того, як колишній міністр технологій і промисловості Ласло Палковіч пішов у відставку. У зв'язку з цим обов'язки ексміністра технологій і промисловості перейдуть до міністерств економічного розвитку, будівництва та інвестицій, культури та інновацій.

"Уряд проводить структурні зміни та створює незалежне міністерство енергетики, оскільки енергетична безпека та ціни стали найважливішою проблемою в Угорщині та в Європі загалом після військового конфлікту між Росією та Україною", - пишуть на сайті.

11 листопада стало відомо, що більшість угорців не підтримують проросійську політику Орбана.