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Угорщина планує створити незалежне міністерство енергетики через здорожчання енергоресурсів

15 листопада, 2022 вiвторок
11:16
Світ Угорщина

Через зростання цін на енергоресурси та задля підвищення власної енергетичної безпеки угорський уряд вирішив створити незалежне міністерство енергетики

Про це заявив голова офісу прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш, цитує Сіньхуа.

Зазначають, що нове міністерство почне діяти з 1 грудня 2022 року. Очолить його бізнесмен Чаба Лантос.

Рішення про створення нового міністерства було ухвалене після того, як колишній міністр технологій і промисловості Ласло Палковіч пішов у відставку. У зв'язку з цим обов'язки ексміністра технологій і промисловості перейдуть до міністерств економічного розвитку, будівництва та інвестицій, культури та інновацій.

"Уряд проводить структурні зміни та створює незалежне міністерство енергетики, оскільки енергетична безпека та ціни стали найважливішою проблемою в Угорщині та в Європі загалом після військового конфлікту між Росією та Україною", - пишуть на сайті.

  • 11 листопада стало відомо, що більшість угорців не підтримують проросійську політику Орбана.

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