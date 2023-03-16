Угорщина визнала, що тягне з ратифікацію розширення НАТО через блокуванням коштів ЄС, - ЗМІ
Партія влади в Угорщині фактично визнала, що блокування ратифікації розширення НАТО пов'язане з конфліктом Бухареста з Брюсселем через заморожені кошти
Про це повідомляє HVG.
Партія влади "Фідес" встановила черговий крайній термін голосування за ратифікацію протоколів про прийняття Фінляндії та Швеції до НАТО – останній день березня. Нова дата була узгоджена на засіданні профільного парламентського комітету в другій половині дня в четвер. За даними джерела HVG, причину затримки заступник лідера фракції "Фідесу" Дьордь Балла пояснив так: "Брюссель бреше, як свиня".
Як зазначає видання, ймовірно, Балла мав на увазі тривалий конфлікт Угорщини з Європейською комісією через заморожені виплати з фондів ЄС. Таким чином, угорська влада вперше визнала це причиною затримки ратифікації.
Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та інші угорські посадовці стверджували, що не пов'язують розширення НАТО з поточними переговорами з питань верховенства права в Брюсселі, тобто не використовують відкладення питання НАТО як шантаж.
Як відомо, вступ Швеції та Фінляндії у НАТО поки не ратифікували лише дві країни – Туреччина та Угорщина. І кожна з них не через невідповідність кандидатів вимогам Альянсу, а через власні інтереси.
- Напередодні Ердоган заявив в Анкарі, що його країна "дотримуватиметься обіцянки, яку вона дала" щодо вступу Фінляндії до оборонного альянсу НАТО. Щодо Швеції, то їй, на думку місцевих політиків, вдасться здолати спротив Анкари вже після виборів у Туреччині, які відбудуться у травні цього року.
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