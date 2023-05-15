Про це повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на поінформоване джерело.

За даними ANSA, транш мав бути виплачений наступного понеділка. Як зазначило джерело, Будапешт нібито вимагав гарантій, що EPF зберігатиме свій "глобальний" горизонт у майбутньому, а не використовуватиметься лише для озброєння Києва.

Про що йдеться

Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування заходів спільної зовнішньої та безпекової політики, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями, щоб запобігати конфліктам та задля збереження миру.

Через цей фонд профінансовано вже сім траншів військової допомоги Євросоюзу Україні. Через згаданий фонд підтримку надають і іншим країнам, як-от Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Боснія і Герцеговина, Ліван та Мавританія, операціям з підтримки миру та багатонаціональним підрозділам.

Сьомий транш військової допомоги для України за кошти з фонду, а також гроші на роботу тренувальної місії ЄС для українських військових Рада ЄС затвердила в лютому.