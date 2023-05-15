Угорщина заблокувала виплату траншу Європейського фонду миру на зброю для України, – ANSA
Будапешт заблокував виплату восьмого траншу коштів Європейського фонду миру (EPF), призначених на озброєння для України, – 500 млн євро
Про це повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на поінформоване джерело.
За даними ANSA, транш мав бути виплачений наступного понеділка. Як зазначило джерело, Будапешт нібито вимагав гарантій, що EPF зберігатиме свій "глобальний" горизонт у майбутньому, а не використовуватиметься лише для озброєння Києва.
Про що йдеться
Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування заходів спільної зовнішньої та безпекової політики, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями, щоб запобігати конфліктам та задля збереження миру.
Через цей фонд профінансовано вже сім траншів військової допомоги Євросоюзу Україні. Через згаданий фонд підтримку надають і іншим країнам, як-от Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Боснія і Герцеговина, Ліван та Мавританія, операціям з підтримки миру та багатонаціональним підрозділам.
Сьомий транш військової допомоги для України за кошти з фонду, а також гроші на роботу тренувальної місії ЄС для українських військових Рада ЄС затвердила в лютому.
- Станом на 1 лютого ЄС надав Україні військову допомогу на суму в майже 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.
- 14 березня рада Європейського Союзу затвердила збільшення на 2 мільярди євро фонду миру, з якого також фінансують військову допомогу Україні
- 21 березня міністри оборони країн-членів Європейського Союзу запропонували збільшити Європейський фонд миру на 3,5 мільярда євро.
- Рада ЄС 13 квітня затвердила виділення з Європейського фонду миру 1 мільярда євро для підтримки ЗСУ, зокрема забезпечення їх боєприпасами. А 5 травня остаточно ухвалила рішення виділити 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках EPF
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