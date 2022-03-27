Україна може отримати екологічну катастрофу через велику кількість вбитих окупантів, - Тимочко

Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.TV



“Не тільки Україна, а й інші країни, не стикались з такою проблемою як поховання військовослужбовців за останні 50-60 років. Оскільки, такої кількості загиблих військовослужбовців за останні пів століття не було. Зараз Україна має напрацьовувати нові підходи для розв’язання цієї проблеми. У військовій медицині є пункти про те, як проводити поховання військовослужбовців. Росіяни покинули тіла своїх військових, а українцям потрібно зробити все, щоб уникнути екологічної катастрофи.” - пояснила Тимочко.



Тимочко наголосила, що в Україні з проблемою поховання російських військовослужбовців потрібно дотримуватись особливих заходів безпеки, зокрема санітарних.



“По-перше, потрібно визначити місце, де мають ховати вбитих російських окупантів. Зокрема, такі поховання мають бути на відстані не менше 500 метрів від населеного пункту. Також потрібно дослідити рівень ґрунтових вод, щоб уникнути екологічної катастрофи з забрудненням води”, - пояснила Тимочко.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляє, що з 24 лютого до 27 березня повномасштабної війни проти України росіяни втратили 16 600 військових, 1664 бронемашини, 1144 одиниці автотехніки, 582 танки, 127 гелікоптерів, 121 літак і 93 РСЗВ.



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