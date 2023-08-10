Про це пише CNN.

Український чиновник повідомив, що інформація, передана Пентагону, містила як кількість випущених снарядів, так і кількість знищених російських цілей. Однак, він відмовився повідомити, які ці цифри.

Зазначається, що звіт передали у відповідь на запит США у межах угоди про відправлення в Україну артилерійських касетних снарядів, відомих як DPICM.

Також у повідомленні зауважили, що в інтерв’ю CNN минулого місяця міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що планує передати звіт своєму американському колезі Ллойду Остіну.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

30 червня стало відомо, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. А 7 липня проти надання касетних боєприпасів виступила Німеччина.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.

12 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна була б беззахисною, якби Сполучені Штати не вирішили постачати їй касетні боєприпаси.

Міністр оборони України Олексій Резніков 24 липня анонсував, що цього тижня подасть Пентагону звіт про використані касетні боєприпаси DPICM, які США надали нашій країні.