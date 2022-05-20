Україна не погодиться на альтернативи вступу до ЄС - Єрмак
Глава Офісу президента також зазначив, що Україна здатна посилити обороноздатність Чорноморського та Балтійського флангів НАТО
Про це Андрій Єрмак заявив, виступаючи у п'ятницю, 20 травня, в аналітичному центрі Atlantic Council.
"Ми не погодимося на альтернативи вступу до ЄС, які знову почали звучати останнім часом", - сказав він.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що пропонує створити новий політичний союз, до якого можна буде приймати країни, які не входять до ЄС, наприклад, Україну, запропонувавши "створити те, що назвав би європейською політичною спільнотою".
Єрмак також зазначив, що Україна здатна посилити обороноздатність Чорноморського та Балтійського флангів НАТО. "Загалом глибоке включення України до багатосторонніх форматів, які покращують її інтеграцію з міжнародною спільнотою, є важливим фактором безпеки", - сказав він.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України на вступ до Євросоюзу хочуть представити Раді ЄС влітку 2022 року
- 18 квітня Україна надіслала до Єврокомісії першу частину опитувальника в рамках подачі заявки на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
- 9 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до Євросоюзу.
- 9 травня президент Франції висловив думку, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями.
- 13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон пропонував Україні піти на значні поступки, щоб Росія припинила війну.
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