Україна не погодиться на альтернативи вступу до ЄС - Єрмак

Про це Андрій Єрмак заявив, виступаючи у п'ятницю, 20 травня, в аналітичному центрі Atlantic Council.

"Ми не погодимося на альтернативи вступу до ЄС, які знову почали звучати останнім часом", - сказав він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що пропонує створити новий політичний союз, до якого можна буде приймати країни, які не входять до ЄС, наприклад, Україну, запропонувавши "створити те, що назвав би європейською політичною спільнотою".

Єрмак також зазначив, що Україна здатна посилити обороноздатність Чорноморського та Балтійського флангів НАТО. "Загалом глибоке включення України до багатосторонніх форматів, які покращують її інтеграцію з міжнародною спільнотою, є важливим фактором безпеки", - сказав він.

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