Україна нічого не зробила з інвесткліматом для розвитку підприємств ОПК, - політолог Магда

Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Євген Магда.

"Концерн Rheinmetall готовий постачати навіть новітні танки в Україну. Черга на HIMARS у виробника вже на кілька років уперед розписана. Так само і британці говорять, що вони готові розміщувати на території України своє виробництво техніки. А ми, що зробили ми? У нас хоч натяк, хоч зареєстрований законопроєкт є про створення унікальних інвестиційних умов для розвитку підприємств ОПК? Чи ми думаємо, що ми завтра переможемо Росію і будемо жити в ідеальному світі, де Україні нічого не загрожуватиме? Ми маємо бути реалістами, а не ідеалістами", - вважає він.