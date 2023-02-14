Україна нічого не зробила з інвесткліматом для розвитку підприємств ОПК, - політолог Магда
В Україні навіть немає законопроєкту є про створення унікальних інвестиційних умов для розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу
Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Євген Магда.
"Концерн Rheinmetall готовий постачати навіть новітні танки в Україну. Черга на HIMARS у виробника вже на кілька років уперед розписана. Так само і британці говорять, що вони готові розміщувати на території України своє виробництво техніки. А ми, що зробили ми? У нас хоч натяк, хоч зареєстрований законопроєкт є про створення унікальних інвестиційних умов для розвитку підприємств ОПК? Чи ми думаємо, що ми завтра переможемо Росію і будемо жити в ідеальному світі, де Україні нічого не загрожуватиме? Ми маємо бути реалістами, а не ідеалістами", - вважає він.
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