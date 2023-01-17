Україна отримала 3 млрд євро від Єврокомісії

Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

Перший транш виплатили після того, як у середині грудня 2022 року набув чинності Регламент MFA+.

Зазначають, що у 2023 році Україні виділятиметься стабільна, регулярна та передбачувана фінансова підтримка в рамках пакету макрофінансової допомоги у розмірі до 18 млрд євро. За її допомогою Україна зможе продовжувати виплачувати заробітні плати, пенсії та підтримувати роботу шкіл, лікарень і житла для переселенців.

Крім того, Україна зможе й надалі забезпечувати макроекономічну стабільність, а також відновлення критично важливої інфраструктури, яка була зруйнована Росією під час повномасштабного вторгнення. Зокрема, гроші спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури, систем водопостачання, транспортних мереж, дорого і мостів.

Наголошують на тому, що цей пакет макрофінансової допомоги порівняно з іншими пропонує Україні підвищену гнучкість і вигідніші умови запозичень. Так країні необхідно буде виплачувати кредити на пільгових умовах упродовж 35 років. Розпочати цей процес необхідно буде з 2033 року.

"На знак солідарності ЄС також запропонував покрити витрати України на відсоткові ставки, підтримавши, якщо це необхідно, шляхом додаткових платежів держав-членів до бюджет ЄС", - ідеться в повідомленні.

Також додають, що країни-члени ЄС і треті країни за бажання зможуть вносити додаткові кошти в інструменти допомоги, які використовуватимуть як гранти. Надалі їх спрямують через бюджет ЄС, що дозволить Україн отримувати допомогу скоординовано.

Виплати у розмірі 1,5 млрд євро в рамках макрофінансового пакету допомоги продовжуватимуться з березня 2023 року. Вони залежатимуть від задовільного прогресу у виконання узгоджених умов, а також постійного дотримання вимог до звітності.

9 листопада 2022 року Єврокомісія офіційно запропонувала виділити Україні 18 млрд євро.

6 грудня 2022 року уряд Угорщини намагався заблокував угоду ЄС про цей пакет допомоги Україні. Проте цього ж дня у Єврокомісії заявили, що знайдуть спосіб вирішити це питання і без Угорщини.

10 грудня 2022 року Рада ЄС досягла згоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро.

13 грудня 2022 року Посли ЄС "в принципі одноголосно" схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році.