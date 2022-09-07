Україна отримала від партнерів ракети Harpoon на автомобільній платформі, - Пентагон

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань закупок Білл Лаплант.

"Історія полягає в тому, що в однієї країни, називати яку я не буду, були Harpoon, встановлені на кораблі, йшлося про Harpoon морського базування. Тому ми попрацювали з цією країною та підрядником, зняли їх з корабля, розмістили їх на вантажівках із платформами", - зазначив Лаплант.

Він пояснив, що на одному автомобілі встановили модулі Harpoon, а на іншому джерело живлення. За словами заступника голови Пентагону, українські військові пройшли навчання для використання цієї зброї ще в травні.

28 травня Міноборони України заявило, що Україна отримує протикорабельні ракети Harpoon для оборони в Чорному морі. Їх надали Данія, Велика Британія й Нідерланди.

16 червня військовий експерт Киричевський зазначив, що Harpoon здатний знищити Кримський міст і відрізати півострів від Росії.

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