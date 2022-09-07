Україна отримала від партнерів ракети Harpoon на автомобільній платформі, - Пентагон
Українські військові отримали від партнерів протикорабельні ракети Harpoon. Їх переобладнали на автомобільну платформу
Про це заявив заступник міністра оборони США з питань закупок Білл Лаплант.
"Історія полягає в тому, що в однієї країни, називати яку я не буду, були Harpoon, встановлені на кораблі, йшлося про Harpoon морського базування. Тому ми попрацювали з цією країною та підрядником, зняли їх з корабля, розмістили їх на вантажівках із платформами", - зазначив Лаплант.
Він пояснив, що на одному автомобілі встановили модулі Harpoon, а на іншому джерело живлення. За словами заступника голови Пентагону, українські військові пройшли навчання для використання цієї зброї ще в травні.
- 28 травня Міноборони України заявило, що Україна отримує протикорабельні ракети Harpoon для оборони в Чорному морі. Їх надали Данія, Велика Британія й Нідерланди.
- 16 червня військовий експерт Киричевський зазначив, що Harpoon здатний знищити Кримський міст і відрізати півострів від Росії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 39.24Продаж 40.33
- Актуальне
- Важливе