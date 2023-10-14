Україна - Північна Македонія: де та коли дивитись матч відбору на Євро-2024
У суботу, 14 жовтня, збірна України зіграє проти Північної Македонії у 7-му турі відбіркового раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають, що наша національна команда є фаворитом, коефіцієнт на перемогу України - 1,67. Можливий виграш македонців оцінюють у 5,90. Нічию - 3,85.
Відомо, що збірній Україні не допоможуть Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков та Сергій Кривцов - вони травмовані.
Трансляція матчу Україна - Північна Македонія
Матч Україна - Північна Македонія відбудеться 14 жовтня у Празі та розпочнеться о 16:00. Трансляція матчу Україна - Північна Македонія буде доступна в етері регіональних телеканалів Суспільного та на медіасервісі MEGOGO.
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.
Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить другу-четверту позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція після 5 ігор.
До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.
Фото: Flashscore
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