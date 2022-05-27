Україна повинна активно ставити питання про виключення Угорщини з ЄС та НАТО, — нардепка Бобровська
Народна депутатка Соломія Бобровська переконана, що Угорщина – саме та країна, яка прямо працює на інтереси Російської Федерації
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Україні пора активно ставити питання про виключення Угорщини з ЄС та Північноатлантичного альянсу. Тому що це країна, яка зараз прямо працює на інтереси Російської Федерації", – наголосила Бобровська.
Нардепка додала, формально Україна наразі не може ставити питання про виключення Угорщини з цих об’єднань, проте ми повинні говорити про це і зосереджувати увагу світу навколо цього питання.
"Це абсолютно дико і дивно, Угорщина – єдина країна, яка йде повністю всупереч європейській політиці, яка не підтримує санкції проти РФ, над якими більшість країн працює", – сказала Бобровська.
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