Україна повинна активно ставити питання про виключення Угорщини з ЄС та НАТО, — нардепка Бобровська

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"Україні пора активно ставити питання про виключення Угорщини з ЄС та Північноатлантичного альянсу. Тому що це країна, яка зараз прямо працює на інтереси Російської Федерації", – наголосила Бобровська.



Нардепка додала, формально Україна наразі не може ставити питання про виключення Угорщини з цих об’єднань, проте ми повинні говорити про це і зосереджувати увагу світу навколо цього питання.



"Це абсолютно дико і дивно, Угорщина – єдина країна, яка йде повністю всупереч європейській політиці, яка не підтримує санкції проти РФ, над якими більшість країн працює", – сказала Бобровська.

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