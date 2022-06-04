Про це інформують на сайті Верховної Ради України.

"Це питання виживання України як держави, питання захисту мого народу, питання цілісності української держави. Кожний день, який проходить із моменту прийняття рішення до його імплементації, забирає в України найкращих синів і дочок. Тому постачання найновітнішої техніки до України – це питання прискорення нашої спільної перемоги", – зазначив Руслан Стефанчук.



Голова Верховної Ради подякував Німеччині за кроки в прийнятті рішення про виділення важкої зброї. Україна готова співпрацювати з Німеччиною в оборонній сфері й у подальшому, тому Стефанчук закликав Крістіну Ламбрехт посилити прийняття рішень у сфері безпеки, що може зупинить Путіна.



"Розраховую, що системи IRIS-T в найкоротші терміни зможуть бути поставлені до України та захищати українські міста від нальотів російської авіації та ракетних обстрілів. Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", – сказав Руслан Стефанчук.



Федеральна міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт зауважила, що майстерність українських солдатів, які проходять навчання в Ідар-Оберштайні, викликала у неї захоплення.



"Я була вражена їхньою мужністю, їхнім бажанням навчитися. Я так само дякую за нашу співпрацю. Ми й надалі будемо робити все, щоби підтримувати Україну, і не тільки в цей час, а й довгостроковій перспективі, тому що добре освічена, добре навчена армія – це гарантія безпеки майбутнього, і вашої країни, й інших", – запевнила Крістіна Ламбрехт.

У своєму виступі Олаф Шольц також пообіцяв надати Україні сучасну систему протиповітряної оборони та радар.

Очікується, що в липні Україна отримає перші 15 зенітних самохідних установок Gepard зі складів німецької промисловості.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення опозиції у тому, що Німеччина надто нерішуче поставляє важке озброєння України.

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