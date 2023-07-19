Про це посол України в Туреччині Василь Боднар сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Можливість продовжувати вивозити українське продовольство є: фізично кораблі можуть проходити з портів Одеси через територіальні води Румунії, Болгарії та Туреччини. Це вже в залежності від того, як буде вирішено сторонами чинної ініціативи. Оскільки ні ми, ні Туреччина, ні ООН не вийшли з цієї ініціативи. Тому вона для нас продовжує бути чинною. Єдине питання – фізична загроза. Коли була підписана угода, країна-агресорка дала гарантії не атакувати кораблі й портову інфраструктуру", - зазначив дипломат.

За його словами, Україна може перестати використовувати погоджений раніше "зерновий коридор" через Босфор і почати використовувати територіальні води інших країн.

"Але перше – це гарантії безпеки. Тобто чи підуть кораблі під гарантії безпеки тільки, наприклад, української сторони чи її страховиків?" – наголосив Боднар.

Він зауважив, що нині, коли РФ заявила про вихід із "зернової угоди", жодне судно не наближається до українських портів по продовольство.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, яке вивезло українське збіжжя за чинною угодою. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.