Україна та Канада оголосили про старт спільного будівництва космодрому

Про це повідомляє посольство України у Канаді у facebook.

19 листопада відбулися закладення першого каменя" пускового майданчика проєкту зі створення космічного комплексу.

У ньому взяли участь голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань, міністр імміграції, біженців та громадянства Канади, член парламенту від провінції Нова Шотландія Шон Фразер, президент Канадського космічного агентства Ліза Кемпбелл та представники бізнесу.

Пусковий контрольний центр спільного проєкту буде названо на честь Олександра Дегтярева, колишнього керівника ДК КБ "Південне".

Спільний українсько-канадський проєкт зі створення космічного пускового комплексу реалізує канадська компанія Maritime Launch Services. Він передбачає використання українського ракетоносія "Циклон 4М".

