Україна та Канада оголосили про старт спільного будівництва космодрому
Космічні агентства України та Канади домовилися про спільне будівництво космодрому в провінції Нова Шотландія
Про це повідомляє посольство України у Канаді у facebook.
19 листопада відбулися закладення першого каменя" пускового майданчика проєкту зі створення космічного комплексу.
У ньому взяли участь голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань, міністр імміграції, біженців та громадянства Канади, член парламенту від провінції Нова Шотландія Шон Фразер, президент Канадського космічного агентства Ліза Кемпбелл та представники бізнесу.
Пусковий контрольний центр спільного проєкту буде названо на честь Олександра Дегтярева, колишнього керівника ДК КБ "Південне".
Спільний українсько-канадський проєкт зі створення космічного пускового комплексу реалізує канадська компанія Maritime Launch Services. Він передбачає використання українського ракетоносія "Циклон 4М".
- 19 жовтня стало відомо, що Україна та Канада побудують у канадській провінції Нова Скотія космодром для запуску апаратів на українських ракетоносіях "Циклон 4М".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.44
Купівля 26.44Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.26
- Актуальне
- Важливе