Про це повідомляє Укренерго, інформує Еспресо.TV.

Перший аукціон після об'єднання енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E пройде 28 березня з постачанням електроенергії на 30 березня, фактичну дату початку експорту. Обсяг перетину, виставлений на аукціон – 210 МВт щогодини.

Початок експорту електроенергії дозволить отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України за умов війни. Загалом пропускна спроможність між Україною та ENTSO-E становить до 2 000 МВт і матиме прямий економічний ефект для країни у кілька мільярдів доларів на рік.



У компанії нагадують, що наразі між українською та європейською енергосистемами, які працюють синхронно, немає комерційних обмінів. Така умова була передбачена Угодою між Укренерго та ENTSO-E на час пробного періоду синхронної роботи.



Відновлення експортно-імпортних операцій – одне з головних завдань НЕК Укренерго в рамках подальшої інтеграції з ENTSO-E.



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