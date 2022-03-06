Україна вимагає миротворців ООН для захисту критичної інфраструктури, - Офіс президента

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, інформує Еспресо.TV.

"Враховуючи загрозу для критичних об'єктів інфраструктури в Україні (атомні станції, об'єкти хімічної промисловості), ми звернулися до Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчого контингенту для охорони цих об'єктів. Не може країна-агресор це блокувати", - сказав Сібіга.

Він додав, що також ведеться робота з позбавлення Росії права голосу в Раді безпеки ООН.

Також, за словами Сибіги, сьогодні президент України підписав указ про створення спеціальної юридичної групи, яка забезпечуватиме позови України у міжнародних юрисдикціях щодо військових злочинів РФ та кваліфікацію їх як геноциду українського народу. Ця група вже сформована.

"Готуються відповідні позови. Група вже розпочала юридичні процедури. Тому покарання для РФ обов'язково буде", - зазначив він.



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