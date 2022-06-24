Публіцист висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"З набуттям статусу держави-кандидатки на вступ до Європейського Союзу Україна визначена як частина цивілізованого світу, як частина обʼєднаної Європи. Упродовж багатьох років я говорив вам, що це навряд чи відбудеться швидко, однак повномасштабна війна, яку розпочала Росія проти України, примусила європейців діяти більш оперативно, ніж вони від себе очікували", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що Україна може мати статус держави-кандидата в Європейський Союз роками.

"Україна та Молдова отримали від Європейської комісії цілу низку умов, після виконання яких упродовж певного періоду можна буде розпочати перемовини щодо вступу до Європейського Союзу. Якщо ж за визначений час ці умови не буде виконано, Україна буде змушена позбутися цього статусу, як і Молдова. Я не вірю в те, що Україна позбудеться статусу кандидата. Але може бути те, що Україна цей кандидатський статус мала, але перемовин не відбулося. І це може продовжуватися роками. Ми маємо всі ці проблеми усвідомлювати", - зауважив Віталій Портников.

11 червня Єврокомісія прийняла рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але зазначила, що при цьому висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи й антикорупційного законодавства. А 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".

20 червня глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".

22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС.

23 червня, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, голова Євроради Шарль Мішель назвав очікуване рішення "геополітичним вибором" і висловив упевненість у тому, що Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС.

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав глав держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування. У результаті Молдова й Україна стали державами-кандидатками на вступ до Європейського Союзу.

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