Україна закликала Кіпр долучитися до створення спеціального трибуналу для РФ

Про це він написав у facebook.

Також він запросив колегу відвідати Україну. Стефанчук впевнений, що це сприятиме активізації міжпарламентського діалогу між країнами.

"Закликав парламент Кіпру визнати сьогоднішні російські злочини проти українців та Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу", - додав він.

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Окрім того, Голова ВРУ також обговорив питання санкцій проти РФ. Особливо - проти російської ядерної енергетики та Росатому. Окремо він обговорив питання справедливості.

"Дуже важлива не тільки перемога на полі бою, але й притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини в Україні. Закликав Кіпр долучитися до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. І наостанок: європейська інтеграція України", - підкреслив Стефанчук.

Водночас він почув від колеги слова підтримки вступу України до Європейського Союзу. А також те, що Україна має друзів та партнерів.