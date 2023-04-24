Україна закликала Кіпр долучитися до створення спеціального трибуналу для РФ
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся із президентом Палати представників Республіки Кіпр Аннітою Дімітріу та закликав її країну долучитися до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України
Про це він написав у facebook.
Також він запросив колегу відвідати Україну. Стефанчук впевнений, що це сприятиме активізації міжпарламентського діалогу між країнами.
"Закликав парламент Кіпру визнати сьогоднішні російські злочини проти українців та Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу", - додав він.
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Окрім того, Голова ВРУ також обговорив питання санкцій проти РФ. Особливо - проти російської ядерної енергетики та Росатому. Окремо він обговорив питання справедливості.
"Дуже важлива не тільки перемога на полі бою, але й притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини в Україні. Закликав Кіпр долучитися до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. І наостанок: європейська інтеграція України", - підкреслив Стефанчук.
Водночас він почув від колеги слова підтримки вступу України до Європейського Союзу. А також те, що Україна має друзів та партнерів.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.
- 23 березня було підписано меморандум між урядом України та судом у Гаазі про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Києві.
- 9 квітня повідомлялося, що Європейський Союз продовжує обговорювати з країнами G7 можливості створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії проти України.
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