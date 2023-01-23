Україна завершила Універсіаду-2023 у топ-20 медального заліку
Збірна України здобула на зимовій Універсіаді-2023 у Лейк-Плесіді 1 золоту, 1 срібну та 4 бронзові нагороди та посіла у медальному заліку 18 місце
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На Всесвітніх студентських спортивних іграх у США збірна України виборола 6 медалей.
Золото нашій команді приніс сноубордист Михайло Харук в паралельному слаломі-гіганті. Також на його рахунку бронза в паралельному слаломі.
Біатлоніст Дмитро Грущак виграв срібло у гонці переслідування. Бронзові нагороди також отримали біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш в одиночній змішаній естафеті, сноубордистка Надія Гапатин у паралельному слаломі та Дмитро Мазурчук і Віталій Гребенюк в командних змаганнях з лижного двоборства.
В загальному медальному заліку Україна фінішувала 18-ю. Перемогла Японія, яка виграла 48 нагород - 21 золоту, 17 срібних та 10 бронзових.
- 21 січня Михайло Харук здобув золото на Універсіаді-2023.
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