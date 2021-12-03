Україна збільшила можливості для зберігання вакцини Pfizer: препарату вистачить на 2021-2022 роки

Про це повідомляє МОЗ.



Такі умови необхідні зокрема для зберігання вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer.



"Це означає, що Україна зможе забезпечити зберігання в ультрахолодовому режимі всієї вакцини, яка буде надходити в 2021 і 2022 роках. Це було однією з умов контрактів на її постачання до України на 2022-2023 роки", - пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



Крім того, для зберігання вакцини від коронавірусу Pfizer регіональні склади обладнали понад 50 морозильними камерами, які вміщують до 40 тис. доз препарату. Загальна кількість вакцини, яку можна зберігати на обласних складах, сягає 2 млн доз.



У Львові, Одесі, Дніпрі й Харкові встановлять морозильні камери, які вміщатимуть до 200 тис. вакцини. Ще 10 морозильників розмістять на національному складі.

Нагадаємо, МОЗ продовжило контракт з Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу на 2022-2023 роки. Україна отримуватиме 25 млн доз вакцини щорічно.

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