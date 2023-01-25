Українець Дудченко здобув срібло на ЧЄ з біатлону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Чоловіча індивідуальна гонка пройшла сьогодні, 25 січня, у швейцарському Ленцергайде. Перемогу здобув норвежець Ендре Стремсгейм, який пройшов дистанцію за 51 хвилину і 5,9 сек.

Україну в гонці представили Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Денис Насико, Тарас Лесюк та Артем Тищенко.

Найкращий результат показав Дудченко, який відстав від першого місця на 2 хвилини і 4,7 сек, і посів друге місце.

Чемпіонат Європи

Чоловіки. Індивідуальна гонка

25 січня

1. Ендре Стремсгейм (Норвегія) - 51:05,9 (0 штрафних хвилин)

2. Антон Дудченко (Україна) - +2:04.7 (0+1+0+0)

3. Ловро Планко (Словенія) - +2:16,5 (1+0+0+1)

...

12. Артем Тищенко (Україна) - +3:58,7 (0+0+1+0)

19. Богдан Цимбал (Україна) - 4:45,9 (1+0+0+1)

36. Артем Прима (Україна) - 6:31,9 (1+0+1+2)

47. Тарас Лесюк (Україна) - 7:25,2 (0+2+1+1)

64. Денис Насико (Україна) - 8:56,8 (1+2+1+2)

18 січня стало відомо, що олімпійські чемпіонки Юлія Джима та Олена Білосюк виступлять за збірну України на чемпіонаті Європи з біатлону в Швейцарії.

25 січня Юлія Джима здобула в індивідуальній гонці срібну медаль чемпіонату Європи з біатлону.

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