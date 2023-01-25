Українець Дудченко здобув срібло на ЧЄ з біатлону
Український біатлоніст Антон Дудченко посів друге місце у чоловічій індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чоловіча індивідуальна гонка пройшла сьогодні, 25 січня, у швейцарському Ленцергайде. Перемогу здобув норвежець Ендре Стремсгейм, який пройшов дистанцію за 51 хвилину і 5,9 сек.
Україну в гонці представили Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Денис Насико, Тарас Лесюк та Артем Тищенко.
Найкращий результат показав Дудченко, який відстав від першого місця на 2 хвилини і 4,7 сек, і посів друге місце.
Чемпіонат Європи
Чоловіки. Індивідуальна гонка
25 січня
1. Ендре Стремсгейм (Норвегія) - 51:05,9 (0 штрафних хвилин)
2. Антон Дудченко (Україна) - +2:04.7 (0+1+0+0)
3. Ловро Планко (Словенія) - +2:16,5 (1+0+0+1)
...
12. Артем Тищенко (Україна) - +3:58,7 (0+0+1+0)
19. Богдан Цимбал (Україна) - 4:45,9 (1+0+0+1)
36. Артем Прима (Україна) - 6:31,9 (1+0+1+2)
47. Тарас Лесюк (Україна) - 7:25,2 (0+2+1+1)
64. Денис Насико (Україна) - 8:56,8 (1+2+1+2)
- 18 січня стало відомо, що олімпійські чемпіонки Юлія Джима та Олена Білосюк виступлять за збірну України на чемпіонаті Європи з біатлону в Швейцарії.
- 25 січня Юлія Джима здобула в індивідуальній гонці срібну медаль чемпіонату Європи з біатлону.
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