Україні отримала понад 200 тис. доз вакцин для дитячих щеплень від ЮНІСЕФ
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 190 тис. доз вакцини БЦЖ (бацила Кальметта-Герена) проти туберкульозу, а також 60 тис. доз комбінованої вакцини для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (ХІБ)
Про це передають в українському МОЗ.
Зазначається, що Україна отримала вакцини як безоплатну гуманітарну допомогу.
"Попри війну вакцинація дітей за Національним календарем щеплень продовжується", - повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
За його словами, туберкульоз особливо небезпечний для немовлят, а пʼятикомпонентні вакцини надзвичайно актуальні в умовах можливих перебоїв з поставками. Завдяки цим вакцинам за один візит до лікаря дитина отримує захист одразу від пʼяти хвороб.
Своєю чергою голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зауважив, якщо є можливість вакцинувати дітей, треба обов'язково нею скористатися.
"Під час війни вакцинація не просто не втратила актуальності, навпаки – захист від інфекцій став ще більш нагальним. Якщо у вашому населеному пункті є доступ до послуг з вакцинації – скористайтеся цим, не відкладайте щеплення на потім, особливо, якщо пропустили якісь дози за календарем. У час, коли небезпека чатує повсюдно, захистіть дитину принаймні від хвороб, яким можна запобігти вакцинацією", - радить він.
Україна наразі отримує вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів. Цього року фонд уже доставив вакцини проти поліомієліту, кору - краснухи - паротиту, дифтерії - правця, гепатиту В, сказу. Вакцини, які належать до Національного календаря щеплень, доступні для населення безоплатно.
- Раніше в Україну завезли 100 тис. доз вакцини від COVID-19 Janssen.
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