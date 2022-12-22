Україні отримала понад 200 тис. доз вакцин для дитячих щеплень від ЮНІСЕФ

Про це передають в українському МОЗ.

Зазначається, що Україна отримала вакцини як безоплатну гуманітарну допомогу.

"Попри війну вакцинація дітей за Національним календарем щеплень продовжується", - повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, туберкульоз особливо небезпечний для немовлят, а пʼятикомпонентні вакцини надзвичайно актуальні в умовах можливих перебоїв з поставками. Завдяки цим вакцинам за один візит до лікаря дитина отримує захист одразу від пʼяти хвороб.

Своєю чергою голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зауважив, якщо є можливість вакцинувати дітей, треба обов'язково нею скористатися.

"Під час війни вакцинація не просто не втратила актуальності, навпаки – захист від інфекцій став ще більш нагальним. Якщо у вашому населеному пункті є доступ до послуг з вакцинації – скористайтеся цим, не відкладайте щеплення на потім, особливо, якщо пропустили якісь дози за календарем. У час, коли небезпека чатує повсюдно, захистіть дитину принаймні від хвороб, яким можна запобігти вакцинацією", - радить він.

Україна наразі отримує вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів. Цього року фонд уже доставив вакцини проти поліомієліту, кору - краснухи - паротиту, дифтерії - правця, гепатиту В, сказу. Вакцини, які належать до Національного календаря щеплень, доступні для населення безоплатно.

Раніше в Україну завезли 100 тис. доз вакцини від COVID-19 Janssen.

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