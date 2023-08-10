Українська "Мавка" вийшла у прокат у Північній Македонії
Український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" у четвер, 10 серпня, офіційно стартував у прокаті в кінотеатрах Північної Македонії
Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.
"Відтепер у Cineplexx MK кожен зможе поринути у чарівний світ українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", - йдеться у повідомленні.
Розклад сеансів доступний за посиланням.
В агентстві також нагадали, що мультфільм створено за їхньої підтримки та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution, а генеральним медіапартнером проєкту виступає канал "1+1".
Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"
Український 3D-анімаційний фільм, який створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.
Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще у 2015 році. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року. Фільм отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкт в 1,9 раза.
Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня. Касові збори за перший вікенд склали 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів. На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу,
21 березня повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.
Студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, співпрацюватиме з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка".
Станом на 13 червня "Мавка. Лісова пісня" за п'ятнадцять тижнів у національному прокаті зібрала 150 952 041 грн.
16 червня у В'єтнамі стартував показ дубльованої версії. 29 червня глядачі у Сербії та Чорногорії побачили кінотеатральну прем'єру українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". У кінопрокаті Литви мультфільм з'явився 15 липня.
3 серпня стало відомо, що "Мавка. Лісова пісня", найкасовіший український анімаційний фільм за часів незалежності країни, з'явиться в онлайн-прокаті з 24 серпня.
7 серпня український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став доступний для перегляду онлайн на території Іспанії, зокрема - на Amazon Prime.
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