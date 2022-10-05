Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Надвечір двома ракетами С-300 завдав ракетний удар по Березнегуватській громаді Миколаївщини, без втрат. Півтора десятка снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню випустив по Очакову, маючи на меті пошкодження портової інфраструктури. Постраждалих нема", - пишуть у "Півдні".

За добу, 4 жовтня, українська авіація завдала 7 ударів по російських позиціях. Підрозділи ППО знищили 3 безпілотних розвідники "Орлан-10" у Бериславському та Миколаївському районах та 2 гелікоптери Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брусківського.

Офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади у восьми населених пунктах Херсонської області: Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району.

За 4 жовтня на південному фронті українські захисники в рамках контрнаступу зуміли пройти від 10 до 20 км вглиб окупованих територій.

За добу на південному фронті ЗСУ вбили 31 рашиста та знищили 8 танків.

Російські окупанти в окремих районах Півдня України здійснюють перегрупування, намагаються підтягувати резерви, а подекуди залишають позиції, аби відійти на безпечну відстань від контрнаступу ЗСУ.

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