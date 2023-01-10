Українські атомні електростанції покривають понад 50% споживання світла, нині експлуатуються 9 енергоблоків, — Держатомрегулювання
У Держатомрегулюванні розповіли, що атомні електростанції покривають понад 50% споживання світла в Україні, водночас на підконтрольній нам території експлуатуються 9 енергоблоків
Про це інформує в Медіацентрі в.о голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.
"На сьогодні на підконтрольній Україні території експлуатуються 9 енергоблоків атомних електростанцій. З них в мережі на повній потужності знаходиться 8, один енергоблок перебуває на плановому ремонті", - розповів Коріков.
Очільник Держатомрегулювання розповів, що всі 6 енергоблоків Запорізької атомної електростанції нині зупинені, російські загарбники не дають можливості вивести енергоблоки на потужності для роботи в енергосистемі України.
"Усі можливі потужності АЕС, якими керує Україна, використовуються максимальним чином. Останнім часом атомні електростанції закривають понад 50% споживання електрики в Україні. І наразі зараз така сама ситуація залишається", - додав Коріков.
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