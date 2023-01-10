Про це інформує в Медіацентрі в.о голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

"На сьогодні на підконтрольній Україні території експлуатуються 9 енергоблоків атомних електростанцій. З них в мережі на повній потужності знаходиться 8, один енергоблок перебуває на плановому ремонті", - розповів Коріков.

Очільник Держатомрегулювання розповів, що всі 6 енергоблоків Запорізької атомної електростанції нині зупинені, російські загарбники не дають можливості вивести енергоблоки на потужності для роботи в енергосистемі України.

"Усі можливі потужності АЕС, якими керує Україна, використовуються максимальним чином. Останнім часом атомні електростанції закривають понад 50% споживання електрики в Україні. І наразі зараз така сама ситуація залишається", - додав Коріков.

23 грудня 2022 року очільник МАГАТЕ провів у Москві черговий раунд перемовин щодо демілітаризації ЗАЕС.

26 грудня 2022 року голова Офісу президента наголосив, що в Україні одним із головних завдань є запровадження санкцій проти Росатому.

27 грудня 2022 року міністр енергетики України заявив, що Росія на Запорізькій АЕС планує замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за "демілітаризацію".

Станом на 4 січня російські загарбники продовжують звозити свій персонал на Запорізьку атомну електростанцію.

7 січня за даними Генштабу ЗСУ, близько 3 тис. працівників ЗАЕС отримали "російські паспорти" через тиск загарбників.

10 січня в Держатомрегулюванні заявили, що рашисти перетворили ЗАЕС на військову та ремонтну базу, а також намагаються призначити "експлуатаційну організацію"

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