Українські хакери повідомили про викрадення бази даних РФ про авіаперельоти: її передадуть ЗСУ

Про злом бази даних російської мережі "Сирена-Тревел" з даними за 2007-2023 роки повідомляється в телеграм-каналі українського хакерської спільноти KibOrg з посиланням на угруповання Muppets, пише "Німецька хвиля".

У повідомленні стверджується, що у розпорядженні хакерів опинилися дві бази даних, в одній з яких 3 413 726 207 записів з номерами телефонів авіапасажирів, а в іншій - 664 651 063 записи, "що містять інформацію про номер рейсу, авіакомпанії, тариф, маршрут, бронь, вартості квитка та особисті дані мандрівника".

Як пишуть "Важливі історії" з посиланням на своє джерело, хакери не збираються викладати дані у відкритий доступ (хоча пробні дані викладені), а розглядають варіант створення бота, який агрегуватиме дані з баз за гроші, або передати бази ЗСУ, також вони можуть поділитися інформацією із журналістами-розслідувачами.

Соратник Олексія Навального Георгій Албуров скористався викладеною хакерами інформацією та звірив дані про польоти гімнастки Аліни Кабаєвій з Мінська до Москви, таким чином підтвердивши справжність інформації у каналі хакерів.