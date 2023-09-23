Українські хакери повідомили про викрадення бази даних РФ про авіаперельоти: її передадуть ЗСУ
Українські хакери могли викрасти дані авіапасажирів у РФ - мова про сотні мільйонів перельотів за останні 16 років. Її планують передати ЗСУ
Про злом бази даних російської мережі "Сирена-Тревел" з даними за 2007-2023 роки повідомляється в телеграм-каналі українського хакерської спільноти KibOrg з посиланням на угруповання Muppets, пише "Німецька хвиля".
У повідомленні стверджується, що у розпорядженні хакерів опинилися дві бази даних, в одній з яких 3 413 726 207 записів з номерами телефонів авіапасажирів, а в іншій - 664 651 063 записи, "що містять інформацію про номер рейсу, авіакомпанії, тариф, маршрут, бронь, вартості квитка та особисті дані мандрівника".
Як пишуть "Важливі історії" з посиланням на своє джерело, хакери не збираються викладати дані у відкритий доступ (хоча пробні дані викладені), а розглядають варіант створення бота, який агрегуватиме дані з баз за гроші, або передати бази ЗСУ, також вони можуть поділитися інформацією із журналістами-розслідувачами.
Соратник Олексія Навального Георгій Албуров скористався викладеною хакерами інформацією та звірив дані про польоти гімнастки Аліни Кабаєвій з Мінська до Москви, таким чином підтвердивши справжність інформації у каналі хакерів.
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