Українські вчені закликають світ не фінансувати російську науку

Про це йдеться в їхній заяві.



"На наше переконання, у ХХІ сторіччі та у 2022 році чи не найкращою відповіддю на танки, системи залпового вогню та ракети є закритий доступ до високих технологій, інновацій, наукових досліджень та інформаційної підтримки", – зазначають в спільноті.



Вчені вимагають:

унеможливити участь російських науковців у міжнародних грантових програмах

заблокувати їм доступ до наукових баз та видавництв

призупинити участь російських дослідників та студентів у програмах академічної мобільності

бойкотувати проведення наукових заходів усередині РФ

припинити цитування наукових видань, які видаються у РФ

заборонити громадянам РФ бути редакторами, співредакторами чи рецензентами наукових видань

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України працює над повною інфраструктурною ізоляцією Росії. Відомство направило офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Текст звернення затвердили на зборах Українського науково-освітнього IT-товариства, що об’єднує 400 викладачів з 20 регіонів України.