Українські вчені закликають світ не фінансувати російську науку
Українські вчені звернулись до міжнародної наукової спільноти з проханням не фінансувати російську науку та заблокувати росіянам доступ до наукових матеріалів
Про це йдеться в їхній заяві.
"На наше переконання, у ХХІ сторіччі та у 2022 році чи не найкращою відповіддю на танки, системи залпового вогню та ракети є закритий доступ до високих технологій, інновацій, наукових досліджень та інформаційної підтримки", – зазначають в спільноті.
Вчені вимагають:
- унеможливити участь російських науковців у міжнародних грантових програмах
- заблокувати їм доступ до наукових баз та видавництв
- призупинити участь російських дослідників та студентів у програмах академічної мобільності
- бойкотувати проведення наукових заходів усередині РФ
- припинити цитування наукових видань, які видаються у РФ
- заборонити громадянам РФ бути редакторами, співредакторами чи рецензентами наукових видань
- Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України працює над повною інфраструктурною ізоляцією Росії. Відомство направило офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури.
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