Українські військові атакують відступаючі російські сили біля Києва, – Міноборони Великої Британії
ЗСУ продовжують атаки відступаючих російських військ в районі Києва. На північно-західному напрямку українські війська просуваються від Ірпеня в бік Бучі та Гостомеля
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
"Повідомляється про відхід російських військ з аеропорту Гостомель, де з першого дня конфлікту ведуться бойові дії. Уздовж східної осі Україна відвоювала кілька сіл", – йдеться в повідомленні.
В Міноборони Британії додають, що на сході України українські сили після запеклих боїв захопили ключовий маршрут на сході Харкова. Це послідувало за звільненням Тростянця в околицях Сум на початку цього тижня.
- Росіяни активно залучають військових із Придністров'я для провокацій проти України, викрадають людей, обстрілюють житлові будинки, але зазнають суттєвих втрат й залишають загиблих окупантів на полі бою.
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