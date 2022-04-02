Українські військові атакують відступаючі російські сили біля Києва, – Міноборони Великої Британії

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

"Повідомляється про відхід російських військ з аеропорту Гостомель, де з першого дня конфлікту ведуться бойові дії. Уздовж східної осі Україна відвоювала кілька сіл", – йдеться в повідомленні.

В Міноборони Британії додають, що на сході України українські сили після запеклих боїв захопили ключовий маршрут на сході Харкова. Це послідувало за звільненням Тростянця в околицях Сум на початку цього тижня.

Росіяни активно залучають військових із Придністров'я для провокацій проти України, викрадають людей, обстрілюють житлові будинки, але зазнають суттєвих втрат й залишають загиблих окупантів на полі бою.