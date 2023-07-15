Про це повідомили в ОК "Північ".

"Сили оборони помстилися окупантам за обстріл Краматорська. За допомогою HIMARS бійці знищили дорогу російську ЗРС С-400 "Тріумф", яка розташовувалась під Дебальцевим", - йдеться у повідомленні.

За наявними у Центру стратегічних комунікацій даними, це саме та система С-400 з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську.

Ракетний удар по Краматорську

Про обстріл Краматорська 27 червня першим в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, обстріл центру міста стався приблизно о 19:32, дані про постраждалих та руйнування уточнювались.

Також оперативно про це написав у телеграм керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що окрім Краматорська під обстріл потрапило село Біленьке.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 23:00 від влучання снаряда у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля.

Володимир Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, заявивши, що кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

28 червня коригувальника ракетного удару затримали. Йому оголосили про підозру у державній зраді.

Вранці 29 червня з-під завалів ДСНС деблокувала тіло ще однієї загиблої особи. Загалом загинуло 12 людей (у тому числі 3 дитини), постраждало 60 громадян (у тому числі 1 дитина) та врятовано 11 осіб, з них 7 - підрозділом ДСНС. Детальніше про перебіг подій - читайте за посиланням.

Пізніше стало відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Краматорську українська письменниця Вікторія Амеліна та троє громадян Колумбії – Серхіо Харамільйо, Ектор Абад Фасіолінс і Каталіна Гомес отримали поранення. Про смерть Вікторії Амеліної, письменниці й громадської діячки родом зі Львова, стало відомо пізно ввечері 2 липня. Жінці було 37 років, у неї залишилися чоловік і син.