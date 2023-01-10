Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

"У дельті річки Дніпро, в районі острова Білогрудий, сили оборони Таврійського напрямку артилерійськими засобами уразили ворожий катер", - пише пресслужба.

Наразі тип знищеного українськими захисниками катера РФ уточнюється.

Уранці Генштаб повідомив про ураження російського судна. Також за добу Росія втратила на війні в Україні 710 окупантів і 4 безпілотники.

Острів Білогрудий – відноситься до Голопристанської міської ради, знаходиться в дельті Дніпра, у плавнях між Херсоном і Голою Пристанню.

У понеділок, 9 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, унаслідок чого загинуло двоє людей.

За даними Генштабу, росіяни ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, зосередилися на захопленні Донеччини.

Воїни Сил спеціальних операцій у ніч на 10 січня провели військову операцію з захоплення позицій ворога і знищення російських окупантів на околицях Бахмута. В результаті проведеної операції бійці ССО знищили 13 російських військових та ще 5 взяли у полон.