Українські воїни уразили ворожий катер у дельті річки Дніпро
У Генштабі Збройних Сил України уточнили, що українські воїни уразили російський катер у дельті річки Дніпро
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
"У дельті річки Дніпро, в районі острова Білогрудий, сили оборони Таврійського напрямку артилерійськими засобами уразили ворожий катер", - пише пресслужба.
Наразі тип знищеного українськими захисниками катера РФ уточнюється.
Уранці Генштаб повідомив про ураження російського судна. Також за добу Росія втратила на війні в Україні 710 окупантів і 4 безпілотники.
Острів Білогрудий – відноситься до Голопристанської міської ради, знаходиться в дельті Дніпра, у плавнях між Херсоном і Голою Пристанню.
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