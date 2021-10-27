Українських спортсменів можуть відсторонити від міжнародних змагань, - у WADA відреагували на порушення допінгових правил

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook Ігоря Жданова.



За його словами, відставка керівництва НАДЦУ навряд зможе погасити скандал



"Скоріше за все, WADA розпочне процес щодо відповідності України вимогам Антидопінгового кодексу. Це наслідки грубого порушення антидопінгового законодавства керівництвом Національного антидопінгового центру. Це може призвести до відсторонення українських спортсменів від міжнародних змагань. Відставка керівництва НАДЦУ навряд чи зможе погасити цей скандал. Скоріше за все, українське питання буде розглянуто на засіданні Виконавчого комітету WADA 24 листопада у Парижі", - написав член ради засновників WADA Ігор Жданов.



Жданов також дав пораду для Міністерства молоді і спорту України.



"Головне завдання влади, і зокрема Міністерства молоді і спорту, ні на словах, а реальними справами забезпечити реалізацію дієвої та ефективної антидопінгової політики, розпочати важкий, але необхідний діалог з WADA, ухвалити нову редакцію антидопінгового закону, який відповідає міжнародним вимогам і який лежить вже декілька років під сукном у міністерстві.

У 2021 році НАДЦУ повідомив про шість проб, взятих у змагальний період, проте насправді вони були здані у позазмагальний час. Це, нібито, робилося для того, щоб спортсмен виконав норматив щодо необхідної кількості позазмагальних тестів перед Олімпіадою-2020 у Токіо. WADA найближчим часом має ухвалити рішення за результатами цього розслідування. Щодо НАДЦУ порушено процес щодо його відповідності кодексу WADA.



Керівництво НАДЦУ вже подало у відставку. Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що українського гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки за вживання заборонених препаратів.

27 жовтня Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило звіт про порушення правил Національним антидопінговим центром України.

Після цього керівники Національного антидопінгового центру України покинули свої посади після звинувачень у порушенні правил WADA. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb