Українці Джима та Підручний посіли восьме місце у "Різдвяній гонці"
Сьогодні, 28 грудня, у німецькому Рупольдингу відбулась "Різдвяна гонка"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україну на "Різдвяній гонці" представили біатлоністи Юлія Джима та Дмитро Підручний. Змагання проводились у двох дисциплінах: мас-старті та гонці переслідування.
У мас-старті Україна посіла 2-е місце, припустивши 7 промахів. А от у переслідування Підручний та Джима провалились, допустили 13 промахів та фінішували на 8-й позиції.
"Різдвяна гонка"
Рупольдінг, Німеччина
28 грудня
1. Ліза Тереза Хаузер / Фелікс Ляйтнер (Австрія) – 32.15,5 (2)
2. Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв (Росія) – 56.8 (3)
3. Маркета Давидова – Міхал Крчмарж (Чехія) – 59.7 (5)
4. Яніна Хеттіх / Ерік Лессер (Німеччина-2) - 1.19,2 (8)
5. Олена Хеккі / Йоша Буркхальтер (Швейцарія) - 1.19,2 (6)
6. Марі Едер / Теро Сеппяля (Фінляндія) – 1.32,7 (7)
7. Доротея Вірер/Лукас Хофер (Італія) – 1.58,7 (6)
8. Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна) – 2.27,0 (13)
9. Емма Лундер / Скотт Гоу (Канада) - 2.32,3 (8)
10. Ванесса Хінц / Бенедикт Долль (Німеччина-1) - 2.40,3 (8)
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