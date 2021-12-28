Українці Джима та Підручний посіли восьме місце у "Різдвяній гонці"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Україну на "Різдвяній гонці" представили біатлоністи Юлія Джима та Дмитро Підручний. Змагання проводились у двох дисциплінах: мас-старті та гонці переслідування.



У мас-старті Україна посіла 2-е місце, припустивши 7 промахів. А от у переслідування Підручний та Джима провалились, допустили 13 промахів та фінішували на 8-й позиції.



"Різдвяна гонка"



Рупольдінг, Німеччина



28 грудня



1. Ліза Тереза ​​Хаузер / Фелікс Ляйтнер (Австрія) – 32.15,5 (2)



2. Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв (Росія) – 56.8 (3)



3. Маркета Давидова – Міхал Крчмарж (Чехія) – 59.7 (5)



4. Яніна Хеттіх / Ерік Лессер (Німеччина-2) - 1.19,2 (8)



5. Олена Хеккі / Йоша Буркхальтер (Швейцарія) - 1.19,2 (6)



6. Марі Едер / Теро Сеппяля (Фінляндія) – 1.32,7 (7)



7. Доротея Вірер/Лукас Хофер (Італія) – 1.58,7 (6)



8. Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна) – 2.27,0 (13)



9. Емма Лундер / Скотт Гоу (Канада) - 2.32,3 (8)



10. Ванесса Хінц / Бенедикт Долль (Німеччина-1) - 2.40,3 (8) Нагадаємо, 4 грудня на другому етапі Кубка світу з біатлону чоловіча збірна України фінішувала на п'ятому місці в естафеті. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb