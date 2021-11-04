Українці зможуть купувати акції низки компаній: серед них Pfizer і Walt Disney
Українські інвестори зможуть вкласти гроші у 85 цінних паперів іноземних емітентів
Про це повідомили в Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні нові цінні папери іноземних емітентів.
Комісія дозволила обіг на українських регульованому й нерегульованому ринку таких компаній:
- NIKE, INC.;
- MERCK & CO., INC.;
- PAYPAL HOLDINGS, INC.;
- NVIDIA CORPORATION;
- PEPSICO, INC.;
- PFIZER INC.;
- QUALCOMM INCORPORATED;
- THE PROCTER & GAMBLE COMPANY;
- THE WALT DISNEY COMPANY;
- STARBUCKS CORPORATION;
- UNITED PARCEL SERVICE;
- WALMART INC.
Раніше Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку внесла сім компаній до списку сумнівних інвестиційних проєктів.
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