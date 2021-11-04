Українці зможуть купувати акції низки компаній: серед них Pfizer і Walt Disney

Про це повідомили в Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).



Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні нові цінні папери іноземних емітентів.



Комісія дозволила обіг на українських регульованому й нерегульованому ринку таких компаній:

NIKE, INC.;

MERCK & CO., INC.;

PAYPAL HOLDINGS, INC.;

NVIDIA CORPORATION;

PEPSICO, INC.;

PFIZER INC.;

QUALCOMM INCORPORATED;

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY;

THE WALT DISNEY COMPANY;

STARBUCKS CORPORATION;

UNITED PARCEL SERVICE;

WALMART INC.

Відтепер українці можуть скористатись можливістю інвестувати у цінні папери 85 іноземних емітентів.Раніше Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку внесла сім компаній до списку сумнівних інвестиційних проєктів

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