Україна підписала безпекову угоду з Латвією: подробиці
Президент України Володимир Зеленський і лідер Латвії Едгарс Рінкевичс 11 квітня підписали двосторонню безпекову угоду
Про це він повідомив у Telegram.
"Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО", - написав Зеленський.
Нагадаємо, що підписання угоди відбулося у Литві, куди Зеленський прибув для участі в саміті Триморʼя.
- 12 липня 2023 року країни G7 узгодили спільну декларацію, в якій вказано параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що в декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи. Станом на сьогодні Україна уклала вже 9 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.
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