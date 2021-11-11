"Укрексімбанк" поновив на посадах двох нападників на журналістів "Схем”
“Укрексімбанк” поновив на посадах директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова, які за наказом голови правління Євгена Мецгера 4 жовтня застосували силу проти журналістів програми “Схеми”
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датується 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.
Раніше Ігоря Тельбізова відсторонили від посади. Про відсторонення Олега Осіпова публічно не заявляли, хоча йому також вручили підозру, а згодом - офіційне обвинувачення у кримінальній справі про напад на журналістів.
Дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища) та 126 (Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень).
Досудове розслідування кримінального провадження вже завершилось, справа скерована до суду, підготовче засідання призначили на 29 листопада 2021 року.
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