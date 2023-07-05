Укренерго опублікувало рекомендації для економії споживання електроенергії у літню спеку

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на телеграм-канал Укренерго.

"​​Літо. Спека. У будинках активно гудуть кондиціонери, а на моніторах диспетчерів Укренерго стрімко росте показник споживання. Станом на 16:00 ми вже перетнули поріг вечірнього максимуму споживання за вчорашню добу. Щоб забезпечити такий різкий зліт попиту, має зрости виробництво електроенергії. Але можливості електростанцій зараз обмежені", - пише Укренерго.

Відзначається, що на кількох атомних енергоблоках тривають планові ремонти, необхідні для їх активної експлуатації взимку. Багато енергоблоків теплових та гідроелектростанцій не працюють через пошкодження або зупинені для проведення ремонтів

Рекомендації Укренерго для економії споживання електроенергії у літню спеку:

У вечірні години (з 16:00 до 23:00) намагайтесь не використовувати кондиціонер. Або використовуйте його в енергоефективному режимі, не охолоджуючи кімнату нижче 23˚C. Включайте режим "sleep" для підтримки комфортної температури.

Перенесіть використання потужних пристроїв (пральної машини, бойлера) на нічний час. Використовуйте їх почергово, щоб розподілити навантаження.

За можливості, зменште з 16:00 до 23:00 користування електрочайником та праскою. Або завжди набирайте води стільки, скільки треба для приготування чаю саме в цей момент.

Фото: Укренерго