Укрпошта оголосила нову хвилю програми обміну старих ламп на LED

Про це пише Укрпошта.

"У грудні сільські відділення Укрпошти почали обмінювати додаткових 5 енергоощадних ламп для пенсіонерів, які раніше вже могли освітити домівки новими лампами", - йдеться у повідомленні.

З 4 січня додаткові лампи можна отримати вже у міських відділеннях.

Процедура залишається сталою: щоб отримати ще по 5 LED-ламп пенсіонерам потрібно прийти у відділення із паспортом, РНОКПП, пенсійним посвідченням та активним номером телефону.

Головна зміна: старі лампи можна принести у відділення протягом місяця з моменту отримання п'яти нових.

Послугою можуть скористатися і пенсіонери, які хочуть обміняти лампи вперше. Для них правила ті самі.

"Від старту Всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання українці замінили вже понад 26 млн ламп. Зараз доступно ще 14 млн світлодіодів", - зазначають в Укрпошті.

Що відомо про програму обміну ламп

У грудні 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.

Президент Володимир Зеленський запропонував проєкт із закупівлі 50 млн LED-ламп для України, зазначивши, що вони дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики.

З 30 січня в українців з'явилася можливість обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп.

9 червня розпочався другий етап програми обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи. Можливість безплатного обміну поширилась на юридичних осіб: заявку на обмін ламп могли подати освітні та медичні заклади.

21 серпня в Україні масштабували програму обміну ламп розжарювання на LED-лампочки. Їх змогли отримати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, школи, дитячі садочки, лікарні, бібліотеки та музеї.

30 листопада уряд ухвалив рішення надати пенсіонерам можливість отримати ще по п'ять світлодіодних ламп.