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Укрпошта оголосила нову хвилю програми обміну старих ламп на LED

4 січня, 2024 четвер
12:16
Економіка LED-лампа

Укрпошта оголосила про старт нової хвилі програми підтримки енергосистеми - додатковий обмін для пенсіонерів старих ламп розжарювання на енергоефективні LED

Про це пише Укрпошта.

"У грудні сільські відділення Укрпошти почали обмінювати додаткових 5 енергоощадних ламп для пенсіонерів, які раніше вже могли освітити домівки новими лампами", - йдеться у повідомленні.

З 4 січня додаткові лампи можна отримати вже у міських відділеннях.

Процедура залишається сталою: щоб отримати ще по 5 LED-ламп пенсіонерам потрібно прийти у відділення із паспортом, РНОКПП, пенсійним посвідченням та активним номером телефону.

Головна зміна: старі лампи можна принести у відділення протягом місяця з моменту отримання п'яти нових.

Послугою можуть скористатися і пенсіонери, які хочуть обміняти лампи вперше. Для них правила ті самі. 

"Від старту Всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання українці замінили вже понад 26 млн ламп. Зараз доступно ще 14 млн світлодіодів", - зазначають в Укрпошті.

Що відомо про програму обміну ламп

У грудні 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.

Президент Володимир Зеленський запропонував проєкт із закупівлі 50 млн LED-ламп для України, зазначивши, що вони дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики.

З 30 січня в українців з'явилася можливість обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп.

9 червня розпочався другий етап програми обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи. Можливість безплатного обміну поширилась на юридичних осіб: заявку на обмін ламп могли подати освітні та медичні заклади. 

21 серпня в Україні масштабували програму обміну ламп розжарювання на LED-лампочки. Їх змогли отримати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, школи, дитячі садочки, лікарні, бібліотеки та музеї. 

30 листопада уряд ухвалив рішення надати пенсіонерам можливість отримати ще по п'ять світлодіодних ламп.

Суспільство
Україна
Укрпошта
пенсіонери
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