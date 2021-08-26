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Укрзалізниця планує до кінця 2022 року запустити на приміських маршрутах електрички Stadler

26 серпня, 2021 четвер
17:04
Економіка електропоїзд Stadler

Укрзалізниця планує до кінця року запустити на приміських маршрутах швейцарські електрички Stadler Flirt в рамках проєкту City Express

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Згідно з повідомленням, Укрзалізниця почала тестування швейцарських електропоїздів Stadler Flirt на маршрутах приміського сполучення у рамках проєкту City Express.

"Перші поїзди Укрзалізниця планує отримати та запустити на маршрутах київського вузла в рамках реалізації проєкту City Express до кінця 2022 року. Серед джерел фінансування закупівлі розглядаються як кошти держбюджету, так і кредитні кошти, запропоновані виробниками", - йдеться у повідомленні.

За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна, City Express є одним з головних залізничних проєктів у рамках програми "Велике будівництво".

"Тестові заїзди поїзда Flirt ми проводили на території столичної агломерації. Наразі працюємо над розробко технічно-економічного обґрунтування проєкту, завершуємо підготовку технічних вимог до рухомого складу та платформ. Вже до кінця вересня плануємо оголосити тендер. Наше завдання - розвантажити в'їзди до столиці та скоротити час поїздок до робочих місць мешканців із міст-сателітів столиці", - цитує пресслужба слова Камишіна.

Він зазначив, що закупівля таких поїздів проводитиметься за міжнародним тендером. Укрзалізниця вже розсилає технічне завдання провідним українським та зарубіжним виробникам рухомого складу для залучення їх до участі у тендері. Серед головних вимог до іноземних виробників буде локалізація виробництва на території України.

У пресслужбі зазначили, що Kyiv City Express обслуговуватиме шість напрямків навколо Києва: Вишгородський, Богуславський, Ніжинський, Яготинський, Узинський та Клавдієвський. У подальших планах - реалізація City Express у Дніпрі та Харкові.

За даними Укрзалізниці, максимальна швидкість електропоїзда складає 160 км/год. У ньому є 262 місць для сидіння першого і другого класів. Поїзд пристосований для маломобільної категорії та людей з інвалідністю. Рухомий склад облаштований пандусом місцями для розміщення людей на інвалідних кріслах, інформація продубльована шрифтом Брайля. Загалом поїзд адаптований для роботи у Фінляндії, Норвегії, Естонії, Білорусі та Україні.

  • Нагадаємо, Укрзалізниця почала тестування електропоїзда Stadler Flirt 16 серпня.

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електрички
Укрзалізниця
приміські перевезення
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