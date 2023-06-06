Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено мережі обленерго у 5 регіонах України
Підрив Каховської ГЕС не вплинув на стан енергосистеми. Однак унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено мережі обленерго у 5 регіонах України
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
За даними компанії, підрив Каховської ГЕС та спричинені цим руйнування не вплинули на стабільну роботу енергосистеми.
Однак унаслідок обстрілів росіян пошкоджені мережі обленерго на Херсонщині, Харківщині, Сумщині та Донеччині. На Київщині є пошкодження у мережах обленерго внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі.
"Бригади обленерго відновлюють мережі всюди, де дозволяє безпекова ситуація. Нових пошкоджень у магістральних мережах немає", – зазначили в Укренерго.
Водночас триває комерційний обмін електроенергією.
"Зранку та частково вдень здійснюється експорт електроенергії до Польщі. У денні години триває імпорт зі Словаччини. Ввечері імпорт та експорт відсутні", - розповіли в компанії.
- 5 червня в Укренерго спрогнозували зменшення виробництва електроенергії на ГЕС через спад водопілля.
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