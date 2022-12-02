Про це пише в телеграмі заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Жертви серед населення внаслідок збройної агресії РФ за 1 грудня: 3 людини загинули, 16 - поранені.

Усі троє загиблих з Херсонщини. Також в області зазнали поранень ще семеро цивільних.

На Донеччині виявили шість поранених мирних жителів. Ще двоє на Харківщині та один - на території Дніпропетровської області.

Повідомляється, що дані надали обласні військові адміністрації.

Станом на 2 грудня російські окупанти вбили щонайменше 441 дитину, ще понад 852 - поранили за час повномасштабного вторгнення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb