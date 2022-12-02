Унаслідок збройної агресії Росії в Україні за добу загинуло три людини, ще 16 - постраждали
За ще одну добу повномасштабного вторгнення армія РФ убила ще трьох мирних українці, також ще 16 отримали поранення різних ступенів
Про це пише в телеграмі заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Жертви серед населення внаслідок збройної агресії РФ за 1 грудня: 3 людини загинули, 16 - поранені.
Усі троє загиблих з Херсонщини. Також в області зазнали поранень ще семеро цивільних.
На Донеччині виявили шість поранених мирних жителів. Ще двоє на Харківщині та один - на території Дніпропетровської області.
Повідомляється, що дані надали обласні військові адміністрації.
- Станом на 2 грудня російські окупанти вбили щонайменше 441 дитину, ще понад 852 - поранили за час повномасштабного вторгнення.
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