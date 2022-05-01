"Уникнути російської небезпеки можна буде двома шляхами": Лех Валенса про гарантії безпеки після війни
Колишній президент Польщі Лех Валенса сказав про два шляхи розв'язання проблеми через можливі випадки небезпеки зі сторони Росії після війни
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
Валенса сказав, що наразі є небезпека зі сторони Росії та Китаю. Захистись від Росії можна двома шляхами.
"Така Росія, якою вона зараз є, завжди знайде когось подібного на Путіна. Сталін, Брежнєв, Путін... Через це треба якось це вирішити. На практиці є два шляхи: або змусити всіх росіян не дозволити такому собі Путінові загрожувати світові, отже, зробити систему більш демократичною, поділ влади міг би запобігти таким рішенням - це і є перша можливість", - сказав він.
За його словами, іншим варіантом є "зменшити габарити Росії".
"У Росії проживає близько шістдесяти великих народів. І ці народи можуть почати боротьбу за свою свободу, вийти з-під влади Росії. Отже, можна спробувати і цей напрям. Слід використати шанс, щоб світ був безпечнішим, а з Росією за такого розкладу він безпечнішим не буде", - додав Лех Валенса.
- 29 квітня Міністерство оборони Польщі заявило про готовність захищати небо Словаччини, якщо та передасть Україні бойові літаки у якості військової допомоги у війні з Росією.
- Литва та Польща допоможуть Україні оцифрувати її культурну спадщину.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе